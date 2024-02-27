В РФ запретили экспорт бензина – источники

Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам России вынудили российские власти принимать экстренные меры. Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина. Он будет действовать с 1 марта по 1 сентября текущего года, рассказали российскому РБК два информированных источника.

Также правительство решило увеличить норматив продаж дизеля на бирже с 12,5% до 16%.

С предложением ввести временный запрет на экспорт бензина к главе правительства обратился вице-премьер Александр Новак. В письме от 21 февраля он отметил, что на внутреннем рынке скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо, который связан с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками.

Запрет не коснется согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

В прошлом году российское власти уже применяли временный запрет на экспорт топлива из-за резкого роста оптовых цен. В Минэнерго РФ тогда сообщили, что за два месяца на внутреннем рынке был создан профицит топлива, а биржевая оптовая стоимость бензина существенно снизилась.

С начала года Украина атаковала беспилотниками как минимум девять нефтегазовых объектов России, включая НПЗ, нефтебазы и газовые терминалы в Брянской, Курской, Волгоградской, Ярославской, Ленинградской областях, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Официально Украина об атаках не сообщает, но источники в силовых ведомствах подтверждают атаки украинских дронов.

По данным Минэнерго РФ, в итоге экспорт бензина за рубеж в январе рухнул на 37%, а продажи дизельного топлива — на 23%. Тогда сокращение экспорта объяснили "внеплановыми ремонтами" на нефтеперерабатывающих заводах и необходимостью снабжать внутренний рынок. Минэнерго РФ заверяет, что проблем со снабжением внутреннего рынка "нет и не будет".