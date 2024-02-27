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Спикер Палаты представителей США заверил в поддержке Украины – Зеленский

Спикер Палаты представителей США заверил в поддержке Украины – Зеленский
Фото: Gage Skidmore

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что сделает "все возможное" для продления помощи Украине.﻿ Об этом Зеленский сказал в интервью CNN, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

По словам украинского президента, когда он говорил с Джонсоном, тот сказал, что поддерживает Украину.

"Сказал, что сделает все, чтобы поддержать Украину, и он на нашей стороне, и он понимает, насколько героичны наши люди, наши солдаты, мирные жители. И он сказал, что его молитвы с нами, и он сказал, что сделает это ", - отметил Зеленский.

Он сообщил, что обращался к президенту США Джо Байдену и Джонсону с просьбой поставить на паузу разногласия между демократами и республиканцами для достижения соглашения по Украине.

"Период выборов сложный. Да, я передал это послание. Я думаю, что Джонсон это услышал. И Байден тоже это услышал. Итак, это все. Что я могу сделать? Я не могу толкнуть спикера. Это его решение, но я думаю, он понимает все проблемы, которые перед нами стоят", – сказал Зеленский.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Владимир Путин "выигрывает каждый день", поскольку Палата представителей США откладывает принятие нового пакета помощи для Украины.

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