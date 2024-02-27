Россияне уже несколько дней не используют самолеты А-50 – Воздушные силы

После сбития 23 февраля второго российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в районе Азовского моря со стороны России несколько дней не наблюдается использование подобных самолетов. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Снизилась интенсивность использования самолетов А-50. Несколько дней их нет просто. Не приняли они такого решения отправлять еще и еще самолеты. У них довольно немного такой специальной техники есть на вооружении. Один, вы знаете, был поврежден в Беларуси. Не знаю, какие там восстановления, может взяли сняли с другого запчасти поставили путем донорства, это такая распространенная практика во всем мире.

Ну и те два уничтожены – это, враг уже задумался, стоит ли рисковать дальше, используя самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Потому что он то дальнего радиолокационного обнаружения, но подлететь ближе ему тоже нужно, чтобы заглянуть подальше на территорию нашего государства" , – объяснил Игнат.

По его словам, российская тактическая авиация также имела задачу забросать управляемыми авиабомбами Авдеевку и поэтому она работала много и часто. Поэтому и понесли значительные потери (7 самолетов было сбито за неделю).