Литва проверит, совпадают ли данные по импорту зерна из Украины

Литва серьезно относится к планам польских фермеров перекрыть дорогу на литовско-польской границе и хочет проверить, совпадают ли ее данные об импорте украинского зерна с данными с украинско-польской границы. Об этом заявил министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас, сообщает Европейская правда.

"Вчера мы договорились с польским министром о двух вещах. Теперь у нас есть прямой канал для обмена информацией о том, что происходит, и второе – мы дополнительно попросили данные с украинско-польской границы, чтобы помочь нам выяснить количество задекларированных грузов в Литву, и мы сравним их с нашими данными" , – сказал Навицкас в интервью радио LRT во вторник.

По его словам, подозрения, что украинское зерно, которое поступает из Польши в Литву, возвращается обратно или перерабатывается и снова экспортируется как литовская продукция, выглядят безосновательными.

"Если свести всю тему к так называемой "зерновой карусели", в которой обвиняют Литву, то... должны были бы быть признаки, а мы не видим этих признаков ни с нашей стороны, ни с польской" , – сказал министр.

По его словам, контрабанда зерна и фальсификация документов невыгодны, поскольку риск высок, а соотношение объем/цена – низкие.

Он также обратил внимание на то, что с началом войны в Украине часть российской сельскохозяйственной продукции была замещена украинской.

"То, что есть украинские перевозчики, не означает, что они находятся здесь нелегально. Понятно, что с момента вторжения увеличился поток украинских грузов, потому что изменились условия" , – сказал министр.

1 марта польские фермеры планируют начать две новые блокады: на польско-немецком пограничном переходе в Свецке и на границе с Литвой. Ожидается, что блокада продлится около недели.