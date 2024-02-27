Сеть лабораторий "Синево" заявила об аресте офиса по иску ГБР

Сеть лабораторий "Синево Украина" заявила о "безосновательном и противозаконном аресте", наложенном Госбюро расследований (ГБР), на здание главного офиса и центральной лаборатории в Киеве.﻿ Об этом говорится в заявлении "Синево", сообщает Экономическая правда.

Компания заявляет, что в результате ареста вскоре будет вынуждена прекратить деятельность в этом здании, "что приведет к полной остановке работы сети лабораторий Синево в Украине".

"Сеть медицинских лабораторий Синево Украина, которая является частью международной группы Medicover с главным офисом в г. Стокгольм (Швеция), официально заявляет, что арест, наложенный на здание главного офиса и центральной лаборатории компании, расположенное по адресу г. Киев, пр-т Академика Паллаха. Киев, пр-т Академика Палладина 46/2 (корп. 3), Лычаковским районным судом г. Львова по ходатайству ГБР, является противоправным, незаконным, и может считаться давлением на бизнес, который является крупнейшей европейской инвестицией в отрасль здравоохранения Украины" , - говорится в заявлении.

В "Синево" отметили, что уголовное производство, в рамках которого ГБР был наложен арест на здание, ведется по факту незаконного вывода из госсобственности недвижимого имущества в период с 2016 по 2021 года.

"Указанное выше уголовное производство ГБР не имеет никакого отношения, ни к международной группе Medicover, ни к зданию, которое принадлежит группе, и на которое наложен арест. Ведь международная группа Medicover, в лице своего участника - кипрской компании "Линкмикс Холдингс Лимитед", приобрела здание еще в 2010 году у физических лиц.

То есть на момент приобретения здания в 2010 году, оно находилось в частной собственности, а не принадлежало государству, соответственно, здание никоим образом не могло быть выведено из государственной собственности в 2016-2021 годах" , - заявляет "Синево".

"В период с 2013 по 2016 годы международная группа Medicover, на правах законного владельца здания, провела реконструкцию здания с целью улучшения его характеристик для ведения бизнеса по предоставлению украинцам качественных лабораторных услуг.

В ходе реконструкции площадь здания была увеличена более чем втрое. А по законодательству Украины, после такой реконструкции, здание считается вновь созданным его владельцем объектом. Вышеупомянутое, в свою очередь, дополнительно доказывает неправомерность наложенного ГБР ареста" , - говорится в позиции сети.

В "Синево" также заявляют, что арест на здание был наложен ГБР без официального уведомления компании и владельца здания - кипрской компании "Линкмикс Холдингс Лимитед", и без вызова представителей компаний на соответствующее судебное заседание.

"Синево Украина" стало известно об аресте только по факту появления соответствующей записи в государственном реестре, добавили в компании.

"Учитывая вышеизложенное, компания Синэво настаивает, что арест, наложенный ГБР на здание, которое никоим образом не связано, и не может быть связано с обстоятельствами, которые расследуются в соответствующем уголовном производстве ГБР, здание, которое не может быть вещественным доказательством в таком уголовном производстве, является, с правовой точки зрения, незаконным.

А соответствующее уголовное производство ГБР использовано исключительно как надуманный и необоснованный повод для наложения ареста. Так что арест, очевидно, является прямым проявлением давления на международную группу Medicover и лабораторию Синэво Украина" , - говорится в заявлении.

В "Синево" добавили, что наложенный на здание арест предусматривает, кроме стандартных запретов отчуждения имущества, также запрет владельцу здания использовать такое здание любым образом, в том числе путем передачи здания (его части) в аренду другим лицам. В компании называют это "дополнительным подтверждением давления со стороны ГБР".

"Это является не только нестандартным для такого рода арестов запретом, но и действием, направленным на блокирование работы медицинской лаборатории Синево Украина, которая единолично использует здание в качестве своего ключевого центра для осуществления административной работы и предоставления услуг по медицинской лабораторной диагностике" , - добавили в компании.

В своем заявлении "Синево" призвала ГБР и органы власти "к скорейшему решению вопроса в правовом поле, и отмене незаконного ареста здания лаборатории".