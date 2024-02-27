Нидерланды выделят более 100 млн евро на закупку боеприпасов для Украины

Нидерланды выделят более 100 млн евро, с помощью которых профинансируют поставки сотен тысяч боеприпасов, которые Чехия нашла для Украины. Об этом заявил премьер страны Марк Рютте, сообщает Лига.net.

"Прежде всего важно, чтобы мы выполнили то, что обещали. И посмотрите, что еще мы можем. Именно поэтому Нидерланды выделяют более 100 млн евро на чешскую инициативу по быстрому доставлению сотен тысяч артиллерийских снарядов в Украину" , – написал он.

Кроме того, Рютте анонсировал заключение договора безопасности с Украиной, чтобы поддерживать его в течение 10 следующих лет.

"Мы знаем, что Путин готовится к длительной войне. Нам нужно продолжать показывать, что мы непоколебимы и что время не на его стороне" , – сказал Рютте.

29 января Нидерланды выделили 87 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины.