В Генштабе объяснили, как считают потери войск РФ
Генеральный штаб ВСУ уточнил, что потери России в войне против Украины составляют 412400 человек убитыми и ранеными по состоянию на 27 февраля 2024 года. Об этом заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины старший лейтенант Андрей Ковалев, сообщает Украинская правда.
"Ежедневно Генеральный штаб ВСУ обнародует общие боевые потери врага. Подчеркнем - это именно общие потери.
Общие потери российских оккупантов, которые публикует Генеральный штаб, состоят из двух основных показателей потерь, которые получает противник в ходе ведения боевых действий. А именно - безвозвратные потери и боевые санитарные потери врага. И по состоянию на 27 февраля 2024 года общие потери российских оккупантов ориентировочно составляют 412400 человек", – сообщил он.
На большой пресс-конференции 25 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время полномасштабного вторжения России погибла 31 тысяча украинских военных, а с российской стороны значится 180 тысяч погибших.