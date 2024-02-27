В Генштабе объяснили, как считают потери войск РФ

Генеральный штаб ВСУ уточнил, что потери России в войне против Украины составляют 412400 человек убитыми и ранеными по состоянию на 27 февраля 2024 года.﻿﻿ Об этом заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины старший лейтенант Андрей Ковалев, сообщает Украинская правда.

"Ежедневно Генеральный штаб ВСУ обнародует общие боевые потери врага. Подчеркнем - это именно общие потери.

Общие потери российских оккупантов, которые публикует Генеральный штаб, состоят из двух основных показателей потерь, которые получает противник в ходе ведения боевых действий. А именно - безвозвратные потери и боевые санитарные потери врага. И по состоянию на 27 февраля 2024 года общие потери российских оккупантов ориентировочно составляют 412400 человек" , – сообщил он.

На большой пресс-конференции 25 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время полномасштабного вторжения России погибла 31 тысяча украинских военных, а с российской стороны значится 180 тысяч погибших.