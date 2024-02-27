В энергосистеме Украины профицит, переизбыток будет покупать Польша - "Укрэнерго"

Из-за активной работы солнечных и ветровых электростанций и снижения потребления в энергосистеме образовался профицит генерации электричества. Избыток будет покупать Польша.﻿ Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

Сегодня солнечная и ветреная погода способствуют активной работе электростанций на ВИЭ. В то же время потребление из-за потепления и активной работы крышных солнечных электростанций находится на достаточно низком, как для зимы, уровне. Из-за сочетания этих факторов в дневные часы в энергосистеме образовался избыток электроэнергии.