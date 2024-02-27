Минобороны: Цифровых повесток без нового закона о мобилизации не будет

Разработка функционала для вручения электронных повесток невозможна без соответствующего решения на уровне закона.﻿ Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерине Черногоренко, сообщает Экономическая правда.

"Мы должны двигаться в рамках нормативно-правовой базы. Сейчас закон (о мобилизации - ред.) находится на рассмотрении в Верховной Раде. Как только мы будем иметь понимание будет ли в этом направлении приняты решения и будет проголосован закон, во втором чтении, и тем более подписан президентом, мы сможем двигаться к тому, чтобы этот функционал разрабатывать" , - пояснила Черногоренко.

По ее словам как только решение на уровне закона будет принято ИТ-направление министерства сможем перейти к его оформлению.