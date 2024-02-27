Правительство официально назначило нового главу НАПК

Кабинет министров официально назначил Виктора Павлущика на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.﻿﻿ Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Украинская правда.

"Назначен по представлению конкурсной комиссии по отбору на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Павлущик Виктор Владимирович председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции" , – сообщил Мельничук.

25 февраля стало известно, что конкурсная комиссия по отбору на должность главы НАПК объявила победителем конкурса Виктора Павлущика. За его кандидатуру проголосовали все шесть членов комиссии.

Ранее Павлущик занимал должность старшего детектива - руководителя отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.