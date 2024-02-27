Третья штурмовая о боях под Авдеевкой: РФ наступает и днем, и ночью

Ситуация в районе Авдеевки на Донеччине очень сложная, активные наступательные действия враг ведет и днем, и ночью.﻿﻿ Об этом заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, сообщает Украинская правда.

"Ситуация под Авдеевкой очень сложная. Активные наступательные действия враг продолжает осуществлять - и днем, и ночью" , – сообщил он.

По словам Жорина, основное направление, где оккупанты давят сейчас, - линия населенных пунктов Бердичи-Орловка, также очень активные бои в районе Красногоровки. Враг пытается закрепиться на захваченных территориях огромным количеством пехоты.

В то же время военный уверяет, что и Третья штурмовая, и некоторые другие украинские подразделения не только сидят в обороне, но и воплощают контратакующие мероприятия.