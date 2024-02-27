Разведка Британии оценила потерю еще одного самолета А-50 для РФ

Хотя Россия еще имеет запас самолетов-разведчиков А-50, потеря опытного экипажа может быть достаточно ощутимой, а новый случай сбивания этого самолета ставит вопрос об эффективности планирования и защиты силами РФ таких ценных средств, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 27 февраля.

Британская разведка почти уверена, что российский А-50 сбила ракета "земля-воздух", когда он находился над Краснодарским краем РФ.

"Есть небольшая вероятность, что россияне случайно сбили собственный самолет, пытаясь защитить его" , – добавляют в обзоре.

Разведка отметила, что Россия начала использовать А-50 в акватории Азовского моря с ноября 2023 года. 14 января Украина успешно сбила первый такой самолет, после чего российское командование вынуждено было подумать о более безопасных зонах для применения А-50.

"Этот последний успех Украины продемонстрировал продолжающуюся неспособность сил РФ защитить свои ценные средства в авиации, и ставит под вопрос эффективность их планирования" , – отмечает разведка.

По мнению британских аналитиков, Россия сможет быстро заместить потерянный самолет, поскольку имеет еще 7 таких А-50 в рабочем состоянии. В то же время потеря еще одного опытного экипажа дополнительно повысит нагрузку на других.