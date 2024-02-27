В Украине запустили проект по бесплатному протезированию зубов для ветеранов

Правительство Украины сегодня, 27 февраля, запустило пилотный проект по зубопротезированию ветеранов.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Отмечается, что участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, некоторые категории военнослужащих смогут бесплатно получить эти услуги в больницах, независимо от их формы собственности.

Государство компенсирует медучреждениям расходы на лечение через Национальную службу здоровья Украины.

"В целом планируем потратить на эту программу 750 млн гривен, которые уже заложены в государственном бюджете" , - сказал премьер.

Напомним, в Украине действует государственная программа протезирования, в рамках которой участники боевых действий не только могут получить протезы.

Ранее эту программу расширили - ветеранам предоставили возможность получить протез повышенной функциональности. Такие протезы изготовлены под индивидуальные потребности человека, имеют улучшенные антропологические, эргономические и косметические характеристики. Они помогают участникам боевых действий выполнять физическую работу с повышенными нагрузками и вести активный образ жизни.