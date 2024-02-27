ОСУВ Таврия: ВСУ отошли от сел Северное и Степное на Авдеевском направлении

Вооруженные силы Украины сделал тактический отход, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит комментарий спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона 27 февраля.

"На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степное" , - сказал Лиховий.

По его словам, в этих населенных пунктах на двоих до войны вместе было до 100 жителей. При этом ожесточенные бои за Северное продолжались со вчерашнего вечера и ночью. Враг понес здесь большие потери.

Он отметил, что если до сих пор противник пытался вести штурмы малыми группами, то эти штурмовые группы имеют численность к взводу, а иногда и ко рту.

Ситуация на Авдеевском направлении

Российские войска не остановились на захвате Авдеевки и продолжают наступать большими силами. оккупанты давят на окрестные села. В частности, 26 февраля, как стало известно, ВСУ вышли из населенного пункта Ласточкино.

До этого, 25 февраля, РБК-Украина писало, что Силы обороны отошли на западные окраины Ласточкино, под Авдеевкой. А русская армия продолжает штурмы на Авдеевском направлении с помощью авиации и артиллерии.

При этом, 20 февраля Deep State писал, что после захвата Авдеевки, российские захватчики продвинулись на запад и вплотную подошли к поселку Ласточкино.