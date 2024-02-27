Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 февраля, прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Он планирует провести переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил глава украинского государства в Telegram.

Глава государства рассказал, что тема визита номер один - формула мира. Украина уже проводила в Джидде встречу на уровне советников насчет реализации такой инициативы в прошлом году.

"Сейчас вплотную приблизились к проведению первого саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии", - добавил Зеленский.

По словам президента, темой номер два является возвращение пленных и депортированных лиц. Лидерство Саудовской Аравии уже помогало освобождать украинцев.

"Уверен, что и эта встреча принесет результаты", - отметил он.

Также глава государства планирует обсудить перспективные направления экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины от последствий российской агрессии.

Слухи о поездках Зеленского

Напомним, ранее СМИ писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Армению 4 марта.

Сразу после этого, по информации журналистов, он должен поехать в Азербайджан.