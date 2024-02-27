В Воздушных силах обнародовали фото горящего российского Су-34
Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал фото второго сбитого за 27 февраля российского истребителя-бомбардировщика Су-34, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Олещук в Telegram.
"На фото не восклицательный знак и не знак вопроса, это - горящая российская "сушка".
Чтобы никто не сомневался!".
Напомним:
27 февраля утром на Восточном направлении подразделения ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Днем появилась новость и о втором сбитом Су-34.