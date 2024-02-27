Россияне обстреляли Сумскую область: погибли двое полицейских

В результате обстрела российской армии Хотинской общины Сумской области погибли два полицейских, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение министра внутренних дел Игоря Клименко, Сумской ОГА.

"Следственная группа выехала на документирование последствий прилетов по зданию фермерского хозяйства. И в это время враг ударил снова. Прицельно артиллерией по правоохранителям. Тела двух полицейских спасатели достали из-под завалов. Соболезнуем семьям погибших. Скорбим вместе с вами...".

Кроме этого, еще четверо следователей получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь.

Обстрел произошел после 12 часов дня.