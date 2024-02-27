ГУР: В марте-мае спецоперация России "Майдан-3" достигнет кульминации

Комитет по вопросам разведки при президенте Украины заявил, что кульминация российской информационной спецоперации против Украины будет в ближайшие недели, а Россия рассчитывает, что до первой половины июня ей удастся расшатать ситуацию и нанести Украине военное поражение на востоке, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины со ссылкой на заявление комитета по вопросам разведки при президенте Украины.

"Через два года после развязывания Россией полномасштабной захватнической войны, Украина оказалась перед объективной угрозой существования как государства, как нации, как сообщества свободных и равноправных людей.

В условиях сознательного отвлечения мирового общественного внимания от длительной и кровавой российско-украинской войны, руководство страны-агрессора приступило к реализации плана спланированных диверсионных действий, информационных спецопераций и откровенных провокаций.

Основные направления и цели врага - срыв украинской мобилизации, распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу, создание и распространение фейков об "усталости от Украины" среди наших партнеров и союзников в мире. Глобальная международная цель россиян - уменьшить поддержку нашей страны со стороны проукраинской коалиции в мире.

Цель россиян внутри Украины - деморализовать украинцев, посеять панику среди населения, вбить клин между военнослужащими и гражданскими, рассорить всех со всеми, в том числе представителей политического руководства страны, гражданского общества.

Российские спецслужбы имеют большой опыт в сфере ведения гибридных войн. На информационные атаки против Украины они тратят не меньше, чем на конвенционную войну".

В частности, Комитет отметил, что в ноябре прошлого года, в рамках спецоперации "Майдан-3" на распространение антиукраинских настроений только на платформе Telegram Россия потратила почти 250 млн долларов. Зато, как сообщает разведка, общий бюджет операции составил астрономические 1,5 млрд долларов. Это - самая дорогая "акция" российских спецслужб в истории.

"Спецоперация "Майдан-3" достигнет своей кульминации в марте-мае 2024-го года, в течение ближайших недель враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов - как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины.

Методика кампании - традиционная для российских спецслужб: поставить под сомнение легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений, распространить панические настроения, уныние, искусственно противопоставить гражданских и военных, поссорить нас с нашими союзниками, распространить в обществе всевозможные "теории заговора".

Это происходит на фоне публичных заявлений РФ о создании новых типов сверхоружия, которое, по мнению россиян, должно было бы обеспечить техническое преимущество РФ над Западом на ближайшее десятилетие. Отсюда следует, что сопротивление целям РФ в Украине опасно для мира, а потому РФ будет подталкивать другие страны к прямому диалогу по Украине без нашего участия.

Также россияне через собственных агентов влияния в Украине и по всему миру будут делать ставку на организацию различных протестных акций, сознательно дискредитировать процесс обмена военнопленных.

По замыслу врага, на первую половину июня ситуацию в нашем государстве удастся расшатать и тогда, воспользовавшись ситуацией, Украине будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея их операции.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства обращаемся к украинскому обществу, к нашим международным партнерам и союзникам с призывом усилить совместное сопротивление и всеобъемлющие меры безопасности, особенно в информационном пространстве, для эффективного противодействия глобальным угрозам и вызовам новой мировой гибридной войны. Войны, которую против всего цивилизованного мира сегодня ведет российская федерация и ее преступные союзники".

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона новостей заявил, что "первые фазы информационной спецоперации потерпели фиаско".

"Первые фазы, можно утверждать, потерпели фиаско. Но теперь спецоперация перенесена уже на другие даты. Да, речь идет и об апреле, и о мае. Те же информационно-психологические спецоперации, использование агентов влияния общественного мнения".

Что предшествовало: