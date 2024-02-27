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Туск допустил расширение запрета на импорт в Польшу из Украины

Туск допустил расширение запрета на импорт в Польшу из Украины
Фото: president.gov.ua

Польша может ввести запрет на импорт новых украинских товаров в случае, если Европейский союз не предложит никакого решения проблемы для польских фермеров, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает The Guardian.

"Мы обсуждаем возможность распространения эмбарго на другие продукты, если ЕС не найдет более эффективного способа защитить польский и европейский рынки", - заявил глава правительства.

Отметим, еще в прошлом году Варшава в одностороннем порядке прекратила импорт украинского зерна.

Блокада границы с Украиной

Стоит заметить, что польские фермеры уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Они не пропускают через КПП грузовики. Это сильно усложняет украинский экспорт.

Фермеры требуют, чтобы помимо запрета на импорт украинского зерна в Польшу, власти также запретили ввозить фрукты, яйца и мясо.

Это объясняется тем, что импорт украинских товаров влияет на цены на внутреннем рынке.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил план из пяти пунктов, чтобы деблокировать польскую границу.

Глава правительства также отмечал, что если проблему не решат, то Украина введет зеркальные меры.

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