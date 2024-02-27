Россияне обстреляли село в Херсонской области: погибла женщина

Российские захватчики днем 27 февраля обстреляли село Велетенское в Херсонской области, в результате чего погибла 82-летняя женщина, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram.

"Российская армия убила пожилую жительницу села Велетенское. Около 16.20 оккупанты обстреляли населенный пункт. Одно из попаданий пришлось по жилому дому".

По его словам, от полученных ранений на месте погибла 82-летняя женщина.

Что предшествовало:

26 февраля российские оккупанты атаковали поселок Новониколаевка Херсонской области, пострадала женщина.