В Литве назвали первую цель НАТО в случае нападения России
Если Россия атакует какую-либо из стран-членов НАТО, то Альянс сначала "нейтрализует" Калининград, сообщает Деловая столица.
Об этом написал бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своем микроблоге в соцсети Х.
"После интеграции Швеции в Альянс Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если Россия отважится бросить вызов НАТО, Калининград "нейтрализуют" первым", – написал Линкявичюс.
"Предыдущие лживые обвинения России в том, что она окружена НАТО, теперь становятся реальностью", — добавил он.
Как сообщалось, 26 февраля парламент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО.