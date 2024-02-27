В Литве назвали первую цель НАТО в случае нападения России

Если Россия атакует какую-либо из стран-членов НАТО, то Альянс сначала "нейтрализует" Калининград, сообщает Деловая столица.

Об этом написал бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своем микроблоге в соцсети Х.

"После интеграции Швеции в Альянс Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если Россия отважится бросить вызов НАТО, Калининград "нейтрализуют" первым" , – написал Линкявичюс.

"Предыдущие лживые обвинения России в том, что она окружена НАТО, теперь становятся реальностью" , — добавил он.

Как сообщалось, 26 февраля парламент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО.