Орбан заявил, что не хочет снова иметь общую границу с Россией

Венгрия не хочет снова иметь общую границу с РФ, ведь раньше такое было и воспоминания от этого нехорошие, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, сообщает Polska Agencja Prasowa.

Касаясь войны в Украине, Орбан отметил, что хотя страны Вышеградской четверки имеют разные подходы к войне, они также разделяют общие позиции.

"Мы согласны с тем, что Украине нужно помогать и нужно помогать, это правильный подход" , - добавил он.

Граница с Россией

Также Орбан озвучил особый аспект с точки зрения своей страны.

"Венгрия не хочет снова иметь общую границу с Россией. Когда-то у нас была такая общая граница, и эти воспоминания нехорошие" , - подчеркнул он.

Премьер добавил, что хочет, чтобы между Венгрией и Россией была "структура", которая будет стоять и именно поэтому его страна помогает Украине.

Также глава правительства вновь озвучил свою позицию, которая касается поставок только гуманитарной помощи, а оружие или войска отправлять в Украину он не планирует.

Позиция Венгрии по поводу войны

Стоит отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно антиукраинскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

В ноябре Орбан заявил, что якобы Украина не сможет победить Россию на поле боя.