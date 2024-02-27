В Генштабе рассказали о ситуации на фронте к вечеру 27 февраля

В течение суток Силы обороны Украины уничтожили 4 разведывательных БПЛА российских войск, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 27 февраля.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 86 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 94 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Чернацкое, Чуйковка, Храповщина, Грабовское, Юнаковка Сумской области и Бологовка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Хреновка Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Середина-Буда, Старая Гута Сумской области; Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Плетеновка Харьковской области.

На Купянском направлении силы обороны отразили 11 атак противника в районах Синьковки и Табаевки, где враг безуспешно пытался выбить наши войска с занимаемых позиций. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 9 атак противника в районе Тернов Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные ударі в районах н.п. Выемка и Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 6 атак противника в районах н.п. Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах Богдановки и Дружбы Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Григоровка, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 18 атак врага в районах н.п. Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Новоселовка Первая, Первомайское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Семеновка, Орловка, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Новомихайловки и западнее Победы Донецкой области, где враг, 15 раз пытался прорвать оборону наших войск, также отбиты еще 4 атаки противника в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах н.п. Курахово, Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка, Угледар, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское, Урожайное Донецкой области.

На Ореховском направлении силами обороны отражены 6 атак противника в районах Малиновки и Работино Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах н.п. Левадное, Малая Токмачка, Орехов, Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Волшебное, Белогорье, Работино, Новоданиловка Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринята 1 попытка штурма позиций наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе Молодежного Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов среди них Тягинка, Токаревка, Крынки, Ивановка, Львове, Понятовка Херсонской области.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника. Также подразделениями Воздушных Сил ВСУ уничтожены 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и 4 разведывательных БпЛА.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийским средствам, средству противовоздушной обороны и радиолокационной станции противника.