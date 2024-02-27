Россияне обстреляли Кураховскую громаду из артилерии: погиб человек

Армия РФ 27 февраля обстреляла Кураховскую общину в Донецкой области из артиллерии, один человек погиб и пятеро раненых, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

"27 февраля 2024 враг обстрелял из ствольной артиллерии Кураховскую городскую территориальную общину. В зоне поражения оказалось частное предприятие.

32-летний сотрудник из-за полученных телесных повреждений умер по дороге в медицинское учреждение. Еще троих мужчин и двух женщин в возрасте от 55 до 70 лет госпитализированы с осколочными ранениями конечностей и шеи, переломом, разрывом артерии и проникающими ранами грудной клетки".

По данным правоохранителей, один из пострадавших в настоящее время находится в тяжелом состоянии

Также повреждено здание предприятия и автомобили.