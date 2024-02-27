Электронные повестки, е-кабинет, права уклонистов: о чем спорят в Раде

Во вторник, 27 февраля, состоялось первое заседание Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности на котором рассматривали правки к законопроекту о мобилизации в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По словам Костенко, в законопроекте по мобилизации в целом 4195 правок. При этом многие из них дублируются, также часть разные по форме, но совпадают по сути. Поэтому в комитете решили разбить поправки на основные блоки, например, ограничение прав, демобилизация и тому подобное. Далее комитет будет голосовать за каждый из этих блоков.

"Поэтому сегодня комитет поблочно принимал решение по отдельным направлениям. А в дальнейшем, понимая финальное решение, будем или учитывать, или не учитывать поправки, которые внесли народные депутаты. Сегодня мы прошли лишь часть из этих блоков" , - рассказал он.

Костенко рассказал, что на сегодня комитет не поддержал норму о том, чтобы суды ограничивали права людей. Речь о блокировании счетов и ограничении через суд выезда за границу. Однако это еще предварительное голосование, потому что все нормы дискуссионные. Он рассказал, что многие депутаты в комитете считают, что в действующем законодательстве уже предусмотрены штрафы за невыполнение людьми своих обязанностей, касающихся мобилизации. В частности, это прописано в Кодексе об административных правонарушениях или Уголовном кодексе. Поэтому некоторые нардепы считают, что стоит, как вариант, просто увеличить сумму штрафов, а не ограничивать права.

Кроме того, не было принято решение о том, чтобы консульства ограничивали свои услуги для украинцев за рубежом, хотя этот вопрос еще будет дискутироваться.

"Обсуждали вопрос функционирования электронного кабинета, и комитет проголосовал за то, что регистрация в этом кабинете должна быть правом, а не обязанностью. Также поднимался вопрос об электронных повестках и было решено, что электронных повесток быть не должно. Но есть вариант, что они будут поступать только тем, кто зарегистрировал себе электронный кабинет, потому что такое лицо само выбрало соответствующую форму коммуникации с ТЦК. Кроме того, обсуждали права полиции и ТЦК по процедуре выдачи подачи" , - отметил Костенко.

Учитывая большое количество поправок, комитет будет рассматривать их как минимум до конца этой недели.

Законопроект о мобилизации

В конце января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, опредоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.

Несколько недель назад парламент принял законопроект в первом чтении.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что у народных депутатов есть 14 дней между первым и вторым чтением законопроекта о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине изменяют закон о мобилизации, поскольку документ был принят до войны и не отвечает реалиям.