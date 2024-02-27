Спикер Джонсон рассказал, о чем говорил с Байденом в Белом доме

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон после встречи с другими лидерами Конгресса и президентом Джо Байденом в Белом доме 27 февраля заявил, что продолжает считать приоритетом решение вопроса защиты границы, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в коротком заявлении для СМИ.

По словам Джонсона, в Белом доме он принял участие в совместной встрече со всеми лидерами Конгресса, а также отдельно поговорил с Байденом.

"Когда я пришел сегодня, то имел целью выразить, как считаю, очевидную истину: нам нужно прежде всего позаботиться о потребностях Америки. И прежде всего – о нашей открытой границе", – подчеркнул он.

Другим приоритетом работы нижней палаты Конгресса республиканец назвал продолжение финансирования федерального правительства. Он добавил, что участники встречи "очень оптимистичны" и надеются на достижение соглашения для предотвращения шатдауна.

В конце заявлении Джонсон вспомнил и о рассмотрении законопроекта о дополнительном финансировании, который содержит помощь для Украины.

"Я четко заявил президенту и остальным присутствующим, что Палата (представителей) активно изучает все возможные варианты. И мы возьмемся за этот вопрос своевременно. Но, опять-таки, первый приоритет для нашей страны – граница и ее защищенность", – сказал спикер.

Республиканцы, которые придерживаются жесткой линии, не поддержали запрос Байдена на предоставление чрезвычайной помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов США.

Президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в воскресенье, что Украина сообщила США и, в частности, Конгресс о необходимости одобрения многомиллиардного пакета помощи в течение месяца.

По внутренним оценкам США, к весне Украина столкнется с потенциально "катастрофической" нехваткой боеприпасов и средств противовоздушной обороны.