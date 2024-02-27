Бригада, которая обороняла Авдеевку, отошла на первую ротацию
Военные, которые обороняли Авдеевку от вторжения Российской Федерации, отошли на ротацию. По их словам, это первая ротация с начала полномасштабного вторжения, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявила 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко в Facebook.
"Мы выходим на отдых. Выходим с высоко поднятой головой. За два года противостояния наконец-то ротация. Мы будем набираться сил, чтобы снова бить врага. Подразделениям что нас сменили желаем выдержки и как можно больше уничтожить "орков", - говорится в сообщении бригады.
Военные поблагодарили Авдеевскую, Мирноградскую, Покровскую военно-гражданские администрации и руководство Авдеевского коксохимического завода.
"Без вашего содействия нам бы было гораздо труднее сдерживать нашествие московитской орды", - написали военные.
Ситуация на Авдеевском направлении
Российские войска не остановились на захвате Авдеевки и продолжают наступать большими силами. оккупанты давят на окрестные села. В частности, 26 февраля, как стало известно, ВСУ вышли из населенного пункта Ласточкино.
До этого, 25 февраля, РБК-Украина писало, что Силы обороны отошли на западные окраины Ласточкино, под Авдеевкой. А русская армия продолжает штурмы на Авдеевском направлении с помощью авиации и артиллерии.
Сегодня, 27 февраля, стало известно, что Вооруженные силы Украины совершили тактический отход от сел Северное и Степное на Авдеевском направлении.
При этом, 20 февраля Deep State писал, что после захвата Авдеевки, российские захватчики продвинулись на запад и вплотную подошли к поселку Ласточкино.