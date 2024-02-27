Командующий армией Британии оценил обстановку на поле боя в Украине

Командующий Вооруженных сил Великобритании адмирал сэр Тони Радакин считает, что Украина будет испытывать недостаток боеприпасов и находиться в невыгодном положении в войне с Россией в течение нескольких месяцев, пока Запад не согласует дальнейшие шаги в поддержку Киева, сообщает Европейская правда.

Об этом, как сообщает The Guardian, Радакин сказал на конференции по вопросам обороны в британском аналитическом центре Chatham House.

По словам командующего британской армии, на поле боя Украина оказалась перед сложной ситуацией, в которой ее войско "борется за боеприпасы и запасы", военная помощь США заблокирована в Конгрессе, а Европа пока не в состоянии ее компенсировать.

Он добавил, что союзники в НАТО уже обсуждают, как они могут усилить поддержку Украины, и предположил, что новые объявления об этом могут прозвучать на саммите Альянса в Вашингтоне или накануне него.

Что касается России, то, по словам Радакина, она "на тактическом уровне приобретает относительно небольшие территории", в частности город Авдеевка в Донецкой области, а также ведет активные боевые действия в районе города Часов Яр – куда украинские силы отошли после выхода из Бахмута.

"Я думаю, что это затруднительное положение, которое, вероятно, продлится как минимум следующие несколько месяцев", – подытожил командующий армией Британии.

Он предположил, что Киев вряд ли сможет начать новое контрнаступление до конца лета, а вероятнее всего, это произойдет уже в следующем году.

По оценкам разведывательного центра Сил обороны Эстонии, захват Авдеевки в Донецкой области не обеспечил того позитивного освещения в СМИ, которое было нужно российскому руководству перед президентскими выборами.