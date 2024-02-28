Зеленский прибыл с визитом в Албанию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Албании Тирану.﻿ Об этом сообщил министр иностранных дел Албании Игли Хасани, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Чиновник ночью 28 февраля опубликовал соответствующее фото.

"Большая честь приветствовать президента Зеленского в Тиране. Ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе с агрессией России" , - подписал он фото.

Great honor to welcome President @ZelenskyyUa to Tirana.



A pivotal moment for fostering bilateral ties, and standing in solidarity with Ukraine in its heroic fight against Russia’s aggression.



????????????????????#WeStandwithUkraine pic.twitter.com/ngGan0Mdev — Igli Hasani (@IgliHasani) February 27, 2024

Отметим, что в Офисе президент Украины ранее не информировал о визите главы государства в Албанию.

Добавим, что около недели назад Euronews писало, что Зеленский посетит Албанию и примет участие в саммите в поддержку Украины 28 февраля. Соответствующую информацию издание получило от албанского премьер-министра Эди Раму.

Также глава правительства Албании 21 февраля рассказал о том, что Зеленский в ближайшее время может провести встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. И это произойдет в рамках саммита стран Юго-Восточной Европы.