Зеленский прибыл с визитом в Албанию
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Албании Тирану. Об этом сообщил министр иностранных дел Албании Игли Хасани, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Чиновник ночью 28 февраля опубликовал соответствующее фото.
"Большая честь приветствовать президента Зеленского в Тиране. Ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе с агрессией России", - подписал он фото.
Отметим, что в Офисе президент Украины ранее не информировал о визите главы государства в Албанию.
Добавим, что около недели назад Euronews писало, что Зеленский посетит Албанию и примет участие в саммите в поддержку Украины 28 февраля. Соответствующую информацию издание получило от албанского премьер-министра Эди Раму.
Также глава правительства Албании 21 февраля рассказал о том, что Зеленский в ближайшее время может провести встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. И это произойдет в рамках саммита стран Юго-Восточной Европы.