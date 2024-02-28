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Курс валют НБУ на 28 февраля

Курс валют НБУ на 28 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 28 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 27 февраля, вырос до уровня 38.4249 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 12 коп до 41.7179 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 9 коп до 48.7228 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 14 коп до 43.7094 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 1 коп до 9.6735 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.424900 +0.0888
EUR Евро 41.717900 +0.1194
GBP Фунт стерлингов 48.722800 +0.0896
CHF Швейцарский франк 43.709400 +0.1407
PLN Польский злотый 9.673500 +0.0149

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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