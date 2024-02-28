Курс валют НБУ на 28 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 28 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 27 февраля, вырос до уровня 38.4249 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 12 коп до 41.7179 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 9 коп до 48.7228 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 14 коп до 43.7094 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 1 коп до 9.6735 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.424 900 EUR Евро 41.717 900 GBP Фунт стерлингов 48.722 800 CHF Швейцарский франк 43.709 400 PLN Польский злотый 9.673 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.