Курс валют НБУ на 28 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 28 февраля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 27 февраля, вырос до уровня 38.4249 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 12 коп до 41.7179 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос на 9 коп до 48.7228 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 14 коп до 43.7094 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 1 коп до 9.6735 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.424900
|EUR
|Евро
|41.717900
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.722800
|CHF
|Швейцарский франк
|43.709400
|PLN
|Польский злотый
|9.673500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.