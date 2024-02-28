Ночью ПВО уничтожила все 10 "Шахедов" – Воздушные силы
В ночь на 28 февраля силы противовоздушной обороны сбили все 10 беспилотников типа Shahed, которые россияне запустили по Украине.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Также войска РФ ударили зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донбасса. "Шахеды" оккупанты запустили из района Приморско-Ахтарск (РФ).
"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожено 10 "Шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.