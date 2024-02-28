Ситуация на фронте в Украине "чрезвычайно серьезная" – Госдеп США

В Государственном департаменте США заявляют, что ситуация на поле боя в Украине "чрезвычайно серьезна", поскольку у украинских военных нет достаточно боеприпасов, сообщает Радио Свобода.

"Ситуация сейчас чрезвычайно серьезна. У украинских военных нет (достаточно) боеприпасов, необходимых для отражения российской агрессии. Они продолжают храбро бороться. У них все еще есть оружие и боеприпасы, которые они могут использовать, но им приходится распределять (экономить) их, потому что Конгресс США не смог принять меры" , – сказал спикер Госдепа Мэтью Миллер во время брифинга.

Но, по его словам, США ожидают, что в течение остального года украинские войска будут продолжать "смело бороться, будут добиваться успехов, но им будет гораздо труднее, если у них нет доступа к необходимым боеприпасам".

Потому, как отметил Миллер, президент США Джо Байден продолжает настаивать на принятии помощи для Украины.

"Мы снова призываем Конгресс выполнить свой долг провести это голосование и оказать помощь украинской армии" , – добавил он.

Президент США Джо Байден в Белом доме встретился 27 февраля с лидерами Конгресса. Во время переговоров он еще раз предупредил конгрессменов об ужасной цене промедления с оказанием военной помощи Украине.

Пока в США не приняли окончательного решения о предоставлении Украине 60 миллиардов долларов помощи.

Сенат США 13 февраля поддержал законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов, 60 миллиардов из которых назначаются Киеву. Теперь законопроект должен одобрить Палата представителей американского Конгресса, где большинство имеют республиканцы. Значительная часть из них ориентируется на бывшего президента Дональда Трампа, критически высказывавшегося об этом законопроекте.

Палата представителей разошлась до 28 февраля, после чего начнется бюджетный процесс, и только потом, не ранее первой недели марта, конгрессмены могут вернуться к вопросу помощи Украине.

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