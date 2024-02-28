В Одессе обломки "Шахеда" повредили трансформатор, произошел пожар – ОВА

В ночь на 28 февраля во время дроновой атаки российских войск в промышленной зоне Одессы обломки сбитого беспилотника упали на трансформатор объекта критической инфраструктуры, из-за чего произошел пожар.﻿﻿ Об этом заявили в Силах обороны юга Украины, сообщает Украинская правда.

Ночью россияне атаковали южные регионы дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". 10 ударных беспилотников враг направил из акватории Черного моря на Николаевскую и Одесскую области.

В течение 1,5 часа подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку.

Подавляющее большинство "Шахедов" сбито над морем: 1 в Николаевской области, 9 в Одесской области.