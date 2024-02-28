В Одессе обломки "Шахеда" повредили трансформатор, произошел пожар – ОВА
В ночь на 28 февраля во время дроновой атаки российских войск в промышленной зоне Одессы обломки сбитого беспилотника упали на трансформатор объекта критической инфраструктуры, из-за чего произошел пожар. Об этом заявили в Силах обороны юга Украины, сообщает Украинская правда.
Ночью россияне атаковали южные регионы дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". 10 ударных беспилотников враг направил из акватории Черного моря на Николаевскую и Одесскую области.
В течение 1,5 часа подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку.
Подавляющее большинство "Шахедов" сбито над морем: 1 в Николаевской области, 9 в Одесской области.
"Во время маневров дронов над промышленной зоной Одессы обломки сбитого дрона повредили трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры. Произошло замыкание и возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Люди не пострадали", – говорится в сообщении.