РФ потеряла в Украине еще более 1000 военных и 20 артсистем – Генштаб

Россия потеряла за минувшие сутки в войне с Украиной около 1060 своих военных, 14 танков, 20 артсистем и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.24 ориентировочно составили: