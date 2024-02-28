РФ потеряла в Украине еще более 1000 военных и 20 артсистем – Генштаб
Россия потеряла за минувшие сутки в войне с Украиной около 1060 своих военных, 14 танков, 20 артсистем и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 412 610 (+1060) человек;
- танков ‒ 6570 (+14) ед;
- боевых бронированных машин – 12508 (+14) ед;
- артиллерийских систем – 10029 (+20) ед;
- РСЗО – 1000 (+0) ед;
- средства ПВО – 688 (+2) ед;
- самолетов – 342 (+2) ед;
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7753 (+24);
- крылатые ракеты – 1912 (+0);
- корабли /катера ‒ 25 (+0) ед;
- подлодки - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 13112 (+47) ед;
- специальная техника – 1594 (+6).