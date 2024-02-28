Джонсон обещает "своевременно" поставить на голосование помощь Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что "своевременно" вынесет на голосование продление помощи Украине, а первым приоритетом назвал границу с Мексикой.﻿ Об этом он заявил после встречи с президентом Джо Байденом в Белом доме, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Как отметил Джонсон во время общения со СМИ, во время переговоров он сказал, что нужно прежде всего заботиться о "потребностях Америки".

"И прежде всего - нашу открытую границу" , - заявил он.

Спикер Палаты представителей отметил, что другим приоритетом для них является продолжение финансирования федерального правительства, а участники встречи "очень оптимистичны" и надеются на соглашение.

По поводу помощи Украине спикер подчеркнул, что сказал Байдену о том, что Палата "активно изучает все возможные варианты".

"Мы примемся за этот вопрос своевременно. Но, опять же, первый приоритет для нашей страны - граница и ее защищенность" , - резюмировал политик.

Напомним, вчера сообщалось о том, что Джонсон обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

Встреча Байдена с лидерами Конгресса

Во вторник, 27 февраля, президент США Джо Байден встретился в Белом доме с лидерами лидеров лидеров Конгресса. Главными темами переговоров были проблема с утверждением помощи Украине и избежание "шатдауна" - приостановление работы правительства из-за задержки с утверждением госбюджета США.

На фоне отсутствия помощи, Силам обороны недавно пришлось выйти из города Авдеевка в Донецкой области. По словам Зеленского, Байден понимает, что это следствие ослабления поддержки нашей страны.