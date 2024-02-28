Почему Урсула фон дер Ляен сменила позицию о начале переговоров с Украиной – Politico

Источники издания Politico в ЕС считают, что изменение позиции главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно графика переговорного процесса с Украиной о ее вступлении связано с выборами, сообщает Европейская правда.

На пресс-конференции в минувшую среду фон дер Ляйен не стала говорить о следующем шаге Украины на пути в ЕС – представление переговорной рамки – до европейских выборов, которые пройдут в июне этого года.

Но уже через три дня, во время визита в Киев, она вернулась к первоначальному графику и заявила, что Евромиссия сделает следующий формальный шаг по заявке Украины на вступление в ЕС в середине марта.

Шесть высокопоставленных чиновников ЕС, которые общались с изданием на условиях анонимности, связали такой разворот в заявлениях фон дер Ляйен с предвыборной борьбой за второй срок на посту главы Еврокомиссии.

"Это было еще одним напоминанием о том, что отныне мы должны следить за каждым ее шагом как за ходом предвыборной кампании" , – сказал один из чиновников Еврокомиссии.

Один французский дипломат сказал, что заявления фон дер Ляйен выглядят "разумными... учитывая дебаты вокруг европейских выборов и объем работы, который необходимо выполнить для создания действительной, надежной и полезной переговорной базы для Украины".

Дипломат ЕС заявил, что комментарии фон дер Ляйен об отсрочке представления переговорной рамки выглядели как комбинация давления со стороны ее собственной политической группы, Европейской народной партии, и со стороны нескольких стран ЕС. "Франция и Польша боятся фермеров, Германия боится финансов" , – сказал дипломат.

По словам двух других дипломатов, группа послов ЕС, преимущественно из Восточной Европы, связалась с главой кабинета фон дер Ляйен после ее первого заявления по Украине, попросив о встрече, чтобы прояснить линию комиссии по расширению Евросоюза и требуя конкретных обязательств.

Именно это закулисное давление подтолкнуло фон дер Ляйен сделать разворот и вернуться к первоначальным обязательствам комиссии относительно мартовских дискуссий о вступлении Украины, рассказали дипломаты.

Европейская комиссия начала работу над проектом переговорной рамки для Украины – документом, который определяет принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении в ЕС, в январе.

Ожидается, что переговорную рамку утвердят на межправительственной конференции, созванной после мартовского саммита лидеров ЕС. Созыв межправительственной конференции является фактическим началом переговоров о вступлении.

Мартовский саммит ЕС, как ожидается, должен оценить последние шаги Украины, которые она сделала для начала переговоров о вступлении. Среди них - принятие закона о лоббировании.