В Минфине США призвали G7 найти способ передать Украине замороженные активы РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала G7 найти способ направить замороженные российские активы Украине.﻿ Об этом Йеллен заявила перед встречей министров финансов и руководителей центробанков стран G20, пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

"Существуют сильные международно-правовые, экономические и моральные основания для движения вперед" , - сказала Йеллен.

"Большая семерка" должна работать вместе, чтобы исследовать ряд предложенных подходов" , - добавила она.

"Ее комментарии прозвучали в то время, когда страны G7 обсуждают, что делать с суверенными активами, которые были заморожены в начале вторжения, поскольку финансовые потребности Украины остаются неизменно высокими, а война продолжается уже третий год и не имеет никаких признаков угасания" , - пишет Bloomberg.

Европейский Союз, страны G7 и Австралия заморозили около 260 миллиардов евро в виде ценных бумаг и наличности, причем более двух третей этих средств иммобилизовано в ЕС.

Все стороны соглашаются, что эти средства должны оставаться недоступными для России, если она не согласится помочь в восстановлении Украины, но они расходятся во мнениях относительно законности полной конфискации этих активов.

Йеллен отметила, что кроме простой конфискации активов, другие идеи включают использование их в качестве залога для заимствований на мировых рынках.

Разблокирование активов для помощи Украине "стало бы решительным ответом на беспрецедентную угрозу глобальной стабильности со стороны России", добавила Йеллен.

"Это дало бы понять, что Россия не может победить, продолжая войну, и стимулировало бы ее сесть за стол переговоров о справедливом мире с Украиной" , - считает она.

Отвечая на комментарии Йеллен на пресс-конференции в Сан-Паулу во вторник, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что план США является "деструктивным", поскольку он делает резервы стран уязвимыми к политическим решениям.

Он сказал, что Россия может ответить, "потому что мы заморозили на своей стороне значительное количество иностранных активов".