В МИД оценили, когда Украина сможет подписать безопасное соглашение с США

Украина ожидает от США принятия решения о продлении помощи. После этого может быть подписано соглашение о безопасности.﻿ Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Голосу Америки", пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Вечером - стулья, утром - деньги... То есть сначала деньги, потом подписание" , - отметил он.

Глава МИД добавил, что соглашение о безопасности содержит конкретику. Поэтому такое соглашение может быть подписано, когда США будут знать, каким ресурсом оперируют.

"Эти соглашения о гарантиях они очень конкретны. Там прописываются суммы, конкретные вещи, над которыми будут работать участники этого соглашения. И Соединенные Штаты смогут заключить это соглашение, когда у них будет четкое понимание какой ресурс находится в их распоряжении. Вот такая логика" , - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина не сомневается, что такое соглашение будет подписано с США.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой позже присоединился еще ряд стран.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Украине при повторной агрессии РФ.

12 января премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В столице Украины он подписал с президентом Владимиром Зеленским историческое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

В ходе визита в Европу президент Владимир Зеленский подписал соответствующие соглашения с Германией и Францией. Также в Украине были подписаны соглашения с Данией, Италией и Канадой.