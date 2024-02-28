Зеленский рассказал подробности своего визита в Албанию
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в деталях о своем визите в Албанию 28 февраля, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Сегодня работаю в Тиране. Встречусь с бескомпромиссным другом Украины Эди Рамой, поучаствую в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", - рассказал он.
Кроме того, по словам президента, с главой албанского правительства и его командой, они проведут переговоры по оборонному и политическому сотрудничеству, поддержке Формулы мира и работе над соглашениями о безопасности.
"Албания - одна из стран, которые присоединились к Вильнюсской декларации G7, за что мы очень благодарны", - констатировал Зеленский.
Он отметил, что в формате "Украина - Юго-Восточная Европа", который собирается уже во второй раз, будут говорить об общем пути к евроатлантической цели.
"Предложу поддержать усилия Украины по обеспечению справедливого и долговременного мира, организацию Глобального саммита мира в Швейцарии. Проведу двусторонние встречи с участниками саммита", - добавил украинский лидер.
Как пишут местные СМИ, сегодня Зеленский проведет серию встреч, которые начнутся в 09:00.
"Согласно повестке дня, в 09.00 Зеленского встретит премьер-министр Рама в кабинете премьер-министра, где они затем проведут встречу "один на один", - пишет NewsBomb.
Уже около 09:30 запланирована двусторонняя встреча двух делегаций, а также подписание соглашения между Албанией и Украиной.
"В 13.30 премьер-министр и президент Украины Владимир Зеленский проведут совместную пресс-конференцию", - уточняют журналисты.