Зеленский рассказал подробности своего визита в Албанию

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в деталях о своем визите в Албанию 28 февраля, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Сегодня работаю в Тиране. Встречусь с бескомпромиссным другом Украины Эди Рамой, поучаствую в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" , - рассказал он.

Кроме того, по словам президента, с главой албанского правительства и его командой, они проведут переговоры по оборонному и политическому сотрудничеству, поддержке Формулы мира и работе над соглашениями о безопасности.

"Албания - одна из стран, которые присоединились к Вильнюсской декларации G7, за что мы очень благодарны" , - констатировал Зеленский.

Он отметил, что в формате "Украина - Юго-Восточная Европа", который собирается уже во второй раз, будут говорить об общем пути к евроатлантической цели.

"Предложу поддержать усилия Украины по обеспечению справедливого и долговременного мира, организацию Глобального саммита мира в Швейцарии. Проведу двусторонние встречи с участниками саммита" , - добавил украинский лидер.

Как пишут местные СМИ, сегодня Зеленский проведет серию встреч, которые начнутся в 09:00.

"Согласно повестке дня, в 09.00 Зеленского встретит премьер-министр Рама в кабинете премьер-министра, где они затем проведут встречу "один на один" , - пишет NewsBomb.

Уже около 09:30 запланирована двусторонняя встреча двух делегаций, а также подписание соглашения между Албанией и Украиной.