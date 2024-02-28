Германия выступит посредником в переговорах между Арменией и Азербайджаном

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок проведет двусторонние и трехсторонние переговоры со своими армянским и азербайджанским коллегами в среду и четверг в Берлине, сообщает Европейская правда.

Германия сейчас возглавляет очередную попытку примирения двух государств. МИД страны заявил, что Германия и Европа "готовы сделать все возможное" для поддержки мирного соглашения.

Переговоры между Бербок, министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым состоятся за закрытыми дверями.

Привлечение Берлина к переговорам началось еще в ноябре, когда Бербок посетила обе страны с предложением поддержать их мирные переговоры.

После предложения Бербок канцлер Олаф Шольц организовал короткую трехстороннюю встречу во время Мюнхенской конференции по безопасности две недели назад, в которой приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Обе стороны согласились "решить существующие разногласия... исключительно мирным путем и без применения силы", заявил впоследствии представитель немецкого правительства.