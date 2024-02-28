Самые популярные бренды авто в мире: рейтинг за 2023 год

В 2023 году самой популярной маркой легковых автомобилей в мире была Toyota.

Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на Focus2move.

Японская марка занимает первое место уже 14-й год. В 2023 году Toyota реализовала 9,07 млн авто, что на 4,1% больше, чем в прошлом году.

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