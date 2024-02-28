Самые популярные бренды авто в мире: рейтинг за 2023 год
В 2023 году самой популярной маркой легковых автомобилей в мире была Toyota.
Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на Focus2move.
Японская марка занимает первое место уже 14-й год. В 2023 году Toyota реализовала 9,07 млн авто, что на 4,1% больше, чем в прошлом году.
Топ-10 марок на глобальном рынке новых легковых автомобилей:
- Toyota – 9,07 млн ед.;
- Volkswagen – 5,1 млн ед.;
- Honda – 3,9 млн ед.;
- Hyundai – 3,8 млн ед.;
- Ford –3,7 млн ед.;
- Nissan – 3,3 млн ед.;
- Chevrolet – 3,29 млн ед.;
- Kia – 3,0 млн ед.;
- BYD – 2,6 млн ед.;
- Mercedes – 2,2 млн ед.