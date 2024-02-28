США продолжат пребывание граждан Украины по гуманитарным паролям – посол

Министерство национальной безопасности США приняло решение продлить возможность пребывания украинцев по гуманитарным паролям на 2 года. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Европейская правда.

Принятое решение дает возможность гражданам Украины, срок пребывания которых на территории США по гуманитарным паролям истекает в этом году, получить новые гуманитарные пароли сроком до 2 лет, отметила Маркарова.

Право восстановить свой статус гуманитарного пароля получили как украинцы, прибывшие в США по программе "Uniting for Ukraine" (U4U), так и граждане, которым был предоставлен гуманитарный пароль в пунктах пропуска через государственную границу США в период с 11 февраля по 25 апреля 2022 года, до введения этой программы.

"Убеждена, что это решение имеет особую актуальность для тех граждан, которые потеряли свои дома в результате российской военной агрессии и вынужденно уехали с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных Россией" , - отметила Маркарова.

Подробная информация об условиях и процедуре получения гражданами Украины новых гуманитарных паролей опубликована на сайте Службы гражданства и иммиграции США.

Напомним, в прошлом году Министерство национальной безопасности США объявило о продлении до 19 апреля 2025 г. статуса временной защиты для граждан Украины в связи с нынешним полномасштабным вторжением России.

Статус временной защиты украинцев начал действовать в США в середине апреля 2022 года.