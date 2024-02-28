Население Ужгорода увеличилось на 35% из-за полномасштабного вторжения – мэр

Из-за полномасштабного вторжения россиян население Ужгорода с 2022 года увеличилось на 35%. Об этом заявил мэр Ужгорода Богдан Андреев, сообщает Лига.Бизнес.

Он отметил, что население города в мирное время насчитывало 115 000 человек.

Андреев подчеркнул, что город не получает средства на содержание переселенцев и это большая нагрузка для них.

"В первые дни было плюс 60 000. Сейчас плюс 40 000. Это нагрузка и на транспортную систему, и на медицину, и на образование" , – говорит мэр.

Он добавил, что в город также было релоцировано множество бизнесов.

"Около 200. Есть мощные, а есть и на несколько человек. Есть тяжелая промышленность, сфера услуг и IТ. Тяжелые производители переехали из Краматорска, например, которые имели возможность релоцироваться. Некоторые перерегистрировались и будут платить налоги здесь" , – отметил городской голова Ужгорода.

Андреев также рассказал, что бюджет города изменился в сторону уменьшения. "Вследствие агрессии РФ у нас минус 300 млн будет в этом году из-за изъятия военного НДФЛ", – уточнил он.