Стоимость нефти упала, несмотря на ожидания сокращения предложения – Bloomberg

После двухдневного роста цены на нефть упали, поскольку увеличение запасов в США перевесило ожидания, что ОПЕК+ продолжит сокращение предложения.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Мировые цены на нефть марки Brent снизились до 83 долларов за баррель после того, как в течение первых двух сессий недели они выросли на 2,5%. Цена нефти WTI также снизилась, опустившись ниже 79 долларов за баррель.

Американский институт нефти сообщил о росте запасов нефти в США на 8 миллионов баррелей. Также оказали давление на цены на нефть слабость мировых фондовых рынков и рост курса доллара США.

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Однако, нефть все еще демонстрирует незначительный рост цены за месяц, ведь ОПЕК и ее союзники сокращали поставки. Вероятно, сокращение поставок во втором квартале продолжится. Напряженность на Ближнем Востоке также может поддержать цены на черное золото.