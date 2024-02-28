Спикеры 23 парламентов мира обратились к Джонсону для поддержки Украины

Спикеры 23 парламентов обратились к спикеру Палаты представителей США с призывом вынести на рассмотрение принятый Сенатом законопроект, который предусматривает ассигнования в размере $60,06 млрд для помощи Украине. Об этом рассказал на своей Facebook-странице спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, который инициировал письмо-обращение, сообщает Европейская правда.

Сейчас законопроект передан в Палату представителей и, согласно правилам процедуры, Джонсон имеет полномочия по его внесению на рассмотрение.

Спикеры парламентов призвали Джонсона способствовать принятию Конгрессом США исторического решения, которое обеспечит американскую помощь иностранным государствам и предоставит Украине необходимые средства для продолжения борьбы.

"Наши страны настроены и в дальнейшем наращивать поддержку Украины и ее Сил обороны, видя в этом значительную инвестицию в нашу индивидуальную и коллективную безопасность. Ось зла должна быть побеждена и все виновные должны быть привлечены к ответственности, что станет значительным предохранителем от дальнейших конфликтов и вернет нашим народом ощущение управляемости и безопасности" , – говорится в письме.

Письмо подписали, среди прочих, спикеры парламентов Германии, Польши, Чехии, Литвы, Северной Македонии, Испании и других стран.

Письмо остается открытым к подписанию и другими спикерами парламентов, которые желают к нему присоединиться.