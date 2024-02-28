Каскад водохранилищ остановит окупантов вблизи Авдеевки – спикер ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают вести оборонную операцию на Авдеевском направлении, этому способствует рельеф местности, в частности, каскад водохранилищ в районе населенных пунктов Тоненьке, Орловка и Бердичи. Об этом заявил Дмитрий Лиховий, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", сообщает Радио Свобода.

По его словам, именно такую линию обороны сейчас избрали в ВСУ.

"Там обороне должен способствовать сам рельеф: там каскад водохранилищ, и такой был избран приоритет. Таким образом, подразделения ВСУ на Авдеевском направлении продолжают ведение оборонной операции" , – сказал Дмитрий Лиховий.

По словам спикера, штурмовые группы армии РФ были заблокированы в окрестностях и на подходе к селу Орловка. Российские силы пытались продвигаться при поддержке артиллерии, минометов, FPV-дронов и авиации, уточнил представитель ОСГВ "Таврия".

"Не все так просто, как может кому-то показаться, происходит на этом направлении для противника – у села Орловка штурмовые группы россиян были заблокированы на подходе к селу или на его крайних окрестностях" , – добавил Дмитрий Лиховий.

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