Почти 70% поляков назвали ЕС и Украину причинами проблем фермеров
Большинство граждан Польши считают, что проблемы фермеров связаны с решением Европейского Союза открыть рынок для Украины. Об этом свидетельствует опрос компании United Surveys, проведенный по заказу польских изданий RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna, сообщает Лига.Бизнес.
Респонденты имели возможность выбрать более одного ответа на вопрос об источниках проблем фермеров в Польше. Самый большой процент опрошенных – 67,6% – указали на решение Евросоюза открыть рынок для сельскохозяйственной продукции из Украины.
Среди избирателей партии "Право и солидарность" этот показатель достигает 78%, а среди сторонников "Конфедерации" – 94%.
Среди других причин упоминаются:
- политика бывшего правительства Матеуша Моравецкого (48,8%);
- последствия агрессии России против Украины (48,6%);
- климатическая политика Евросоюза (47,8%);
- недобросовестная конкуренция со стороны украинского агросектора (46,4%);
- политика действующего правительства Дональда Туска (20,7%);
- действия самих фермеров (10,5%).
Опрос United Surveys для RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna проводился 23-25 февраля на выборке в 1000 человек с использованием методов CATI (компьютерное телефонное интервью) и CAWI (компьютерное интернет-интервью).