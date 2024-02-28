В Украине планируют запустить онлайн-обращение в суд – Минцифры
В Украине продолжается работа над обновлением электронного суда, которое должно упростить документооборот, ускорить рассмотрение дел судами и облегчить коммуникацию между участниками процесса. В частности, украинцы смогут обратиться в суд онлайн. Об этом заявили в министерства цифровой трансформации Украины, сообщает Экономическая правда.
"Работаем над обновлением электронного суда, это упростит документооборот, ускорит рассмотрение дел судами и облегчит коммуникацию между участниками процесса", — говорится в сообщении.
Основой трансформации служит Единая судебная информационно-телекоммуникационная система, благодаря которой сейчас доступны онлайн-сервисы, такие, как электронный кабинет, судебные заседания онлайн и контакт-центр.
Обновленный электронный суд предоставит украинцам возможность:
- обращаться в суд онлайн, без почтовой корреспонденции и лишних поездок;
- получать судебные решения в электронной форме;
- оплачивать штрафы, вносить и возвращать судебный сбор и залоги;
- знакомиться с материалами электронного судебного дела.
Часть этих услуг будет доступна в приложении "Дія".