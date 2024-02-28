Нидерланды заказали чешские гаубицы DITA для Украины

Министерство обороны Нидерландов сообщило, что страна заказала в Чехии новейшие гаубицы DITA для Украины, сообщает Европейская правда.

По информации ведомства, гаубица DITA – это современная огневая система, которая способна поражать цели за десятки километров.

"У Украины есть большая потребность в этом оружии. Именно поэтому Нидерланды недавно заказали девять таких гаубиц для Украины" , – сказано в сообщении.

Оружие является частью большого голландского заказа для Украины, его поставят два производителя оружия в Чехии. Командующий Вооруженных сил Нидерландов, генерал Онно Айхельсхайм, посетил завод по производству вооружения.

Ранее Нидерланды заказали у Чехии 100 зенитных установок МР-2, а вместе с США и Данией – модернизацию 100 боевых танков Т-72.

На днях Нидерланды анонсировали, что уже в ближайшее время намерены подписать соглашение по безопасности с Украиной сроком на 10 лет.