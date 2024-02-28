Британская разведка: В РФ уменьшилось влияние на страны бывшего СССР

Британская разведка обратила внимание на то, как за последние два года уменьшилась способность России достигать своих целей в регионе, в который входят страны бывшего СССР, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 28 февраля.

Отмечается, что война в Украине вызвала существенный сдвиг в отношениях России со странами бывшего Советского Союза.

"Россия почти наверняка продолжает видеть в сохранении своего влияния в этих странах приоритет своей внешней политики, необходимый для внутренней безопасности и экономического процветания. С февраля 2022 года, с вариациями, общее влияние России среди ближайших соседей снизилось" , – говорится в обзоре.

В британском Минобороны утверждают, что неспособность РФ достичь прорыва в войне поставила под вопрос роль России как гаранта безопасности в регионе.

"Нарушение Россией суверенитета Украины увеличило ощущение угрозы со стороны России" , – отмечают в обзоре.

Британская разведка отметила рост тенденций в этих странах к сокращению зависимости от России.