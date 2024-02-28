Британская разведка: В РФ уменьшилось влияние на страны бывшего СССР
Британская разведка обратила внимание на то, как за последние два года уменьшилась способность России достигать своих целей в регионе, в который входят страны бывшего СССР, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 28 февраля.
Отмечается, что война в Украине вызвала существенный сдвиг в отношениях России со странами бывшего Советского Союза.
"Россия почти наверняка продолжает видеть в сохранении своего влияния в этих странах приоритет своей внешней политики, необходимый для внутренней безопасности и экономического процветания. С февраля 2022 года, с вариациями, общее влияние России среди ближайших соседей снизилось", – говорится в обзоре.
В британском Минобороны утверждают, что неспособность РФ достичь прорыва в войне поставила под вопрос роль России как гаранта безопасности в регионе.
"Нарушение Россией суверенитета Украины увеличило ощущение угрозы со стороны России", – отмечают в обзоре.
Британская разведка отметила рост тенденций в этих странах к сокращению зависимости от России.
"И хотя Россия сохраняет существенное присутствие, открытое и скрытое, в регионе, способность Кремля достигать своих целей в последние два года почти наверняка существенно упала", – утверждают британские аналитики.